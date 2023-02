Minister: Etårige kandidatuddannelser kan suppleres med et til to år

I september løftede statsminister Mette Frederiksen (S) sløret for, at regeringen vil forkorte op mod halvdelen af kandidatuddannelserne med et år.

Nu fortæller uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M), at regeringens plan om at reformere kandidatuddannelserne indebærer, at det vil blive muligt at supplere nogle af de etårige kandidatuddannelse med et eller to år.