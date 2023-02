- Men helbredet skal være i orden, og derfor er det godt, at han nu tager en pause, så han kan komme sig helt, skriver Troels Lund.

Tidligere på ugen lød det fra Jakob Ellemann-Jensen, at han fik et ildebefindende og derfor måtte en tur på Rigshospitalet.

Mandag aften skriver han i et Facebook-opslag, at han har haft usædvanligt travlt gennem længere tid og ikke kan være far, forsvarsminister og partiformand på samme tid, hvis helbredet ikke er i orden.

- Konklusionen er derfor, at jeg, efter råd fra min læge, bliver nødt til at trække stikket i en periode og tage orlov. Og så vender jeg tilbage, når jeg er klar, lyder det fra Jakob Ellemann-Jensen.

Han skriver desuden, at han er taknemmelig over, at Stephanie Lose og Troels Lund Poulsen vil løfte opgaverne, mens han genopbygger kampkraften.