Danmark sender hjælp til ofre i Tyrkiet og Syrien

Skælvet mandag nat jævnede hele byområder med jorden i flere tyrkiske storbyer. Det ramte områder, som også er fyldt med millioner af mennesker, der er flygtet fra krig og fattigdom i Syrien.

Flere voldsomme efterskælv har siden ramt, og flere ventes.

- Ikke nok med at det i sig selv altid er alvorligt, når så alvorligt et jordskælv rammer, men det rammer ovenikøbet en fattig region. Ovenikøbet på et tidspunkt på året hvor vejret er meget dårligt, det er koldt, og det sner.

- Rigtig mange mennesker har brug for noget så basalt som varme, tag over hovedet, mad og vand. Det er noget, vi skal se på lokalt, hvordan vi får tilvejebragt, siger Dan Jørgensen.

Redningsarbejdere er på vej fra flere europæiske lande.