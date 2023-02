Skatteminister bekræfter: Ulighed vokser med regeringens plan

Gini-koefficienten er et almindelig anvendt mål for ulighed. Den benyttes over hele verden. Jo højere den er, jo højere er uligheden.

Den fungerer sådan, at hvis alle i landet fik samme indkomst, ville koefficienten være 0. Hvis en dansker derimod fik al indkomst, ville den være 100.

Regeringen har fremlagt en skatteplan, hvor grænsen for det, som i dag hedder topskat, men fremover bliver en mellemskat, hæves til 750.000 kroner. Satsen for denne skat halveres fra 15 procent til 7,5 procent.

Det trækker koefficienten op med 0,11. De øvrige tiltag i planen trækker ned.