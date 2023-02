Danmark støtter EU-finansierede hegn på de ydre grænser

Den danske regering er åben over for EU-finansierede hegn på de ydre grænser i lyset af de høje tal for migration. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) i forbindelse med et ministermøde i Bruxelles mandag.

- Vi har ingen kvababbelser over en stærkere beskyttelse af EU’s ydre grænser. For det er en del af løsningen, at der er kontrol på de ydre grænser, siger Lars Løkke Rasmussen.