FE-undersøgelse skal være færdig efter et halvt år

Eksempelvis instrukskommissionen og minkkommissionen brugte over et år på at afgive sine beretninger. De var alle hurtigt arbejdende kommissioner, da tidligere kommissioner har taget op mod et årti.

Undersøgelsen af hjemsendelserne er en del af regeringsgrundlaget. Regeringen vil have belyst, om der blev ”varetaget usaglige hensyn ved hjemsendelsen”.

I alt fem medarbejdere blev hjemsendt i august 2020 af daværende forsvarsminister Trine Bramsen (S).

Det skete på baggrund af opsigtsvækkende kritik fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET). Senere frikendte en kommission dog i december 2021 alle medarbejderne.

Blandt de hjemsendte var FE’s øverste chef, Lars Findsen.

I en bog, han udgav i oktober 2022 under valgkampen, rettede han anklager mod Trine Bramsen, som afviste, at Findsen skulle have været udsat for politisk forfølgelse.