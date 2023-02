Dybt frustreret minister jagter hurtig afklaring om havvindmøller

Ifølge Dansk Erhverv er der aktuelt ansøgninger på 13 gigawatt, som nu bliver sat på pause.

Green Power Denmark skriver, at det er over 15 gigawatt grøn strøm, der stod klar til at blive opført.

Ministeriet pointerer dog i sin pressemeddelelse, at en politisk aftale fra 2022 om at opføre ni gigawatt ny havvind frem mod 2030 ikke bliver påvirket af, at åben dør-ordningen sættes i bero.

Det skyldes, at projekterne skal i udbud, som er den anden måde at etablere havvind i Danmark.

Lars Aagard vil nu også søge nye løsninger på udbygning af havvind.

- Regeringen står fast på sine ambitioner for udbygningen af vedvarende energi.

- Ud over afklaring om, hvor vidtrækkende konsekvenserne er, vil jeg sætte mig i spidsen for at se på, hvad vi i øvrigt kan gøre for at skrue op for tempoet i udbygningen af havvind, herunder smidigere modeller for udbygning af havvind, eventuelt i form af en opdateret koncessionsmodel.