Regeringen kan mangle 700 millioner i bededag-regnestykke

- Og det er derfor, at vi siger, at det her er ude af trit med den normale tænkning om, at man gerne vil honorere dem, der har trukket sig ud af arbejdsmarkedet.

Spørgsmål: Men det er jo kun folk i arbejde, der mærker, at man skal arbejde en dag ekstra, så hvorfor er det så urimeligt?

- Fordi det handler grundlæggende om sammenhængskraften i Danmark og om, at vi gerne vil sige tak til dem, der har ydet en indsats for Danmark. Det skal selvfølgelig behandles ordentligt, siger Messerschmidt.

Til DR Nyheder siger beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), at hun lytter til uenigheden, men at der ikke er tradition for, at overførselsindkomsterne skal stige, når ”nogen arbejder mere”.

- Derfor synes jeg heller ikke, det er vanlig praksis, der bliver lagt op til fra partierne, siger hun til DR Nyheder.