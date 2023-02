Regeringen arbejder også på at smidiggøre brugen af udenlandsk arbejdskraft, og i forhandlingerne er også en idé til at forebygge genindlæggelser ved, at sygehuset får ansvaret for patienten i 72 timer efter udskrivelse.

Regeringen og Danske Regioner forventer at være klar med en aftale om fordelingen af de 2 mia. kr., som er afsat til akutplanen, i uge 8.