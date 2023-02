Op mod 10.600 husstande fik fejlagtigt udbetalt varmecheck

Den daværende S-regering anført af statsminister Mette Frederiksen (S) udtalte efterfølgende, at hun ikke fortrød udbetalingen af i alt 2,5 milliarder kroner til varmechecks.

Nuværende klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) siger i en skriftlig kommentar, at det er ”vigtigt at lære af erfaringerne”:

- Undersøgelsen viser, at varmechecken i meget høj grad er nået frem til de hjem, man gerne ville hjælpe. Men også, at der i et antal tilfælde er sket en udbetaling til borgere, som det efterfølgende har vist sig, ikke var tiltænkt fra politisk side at skulle modtage varmechecken.

- Sidste år tog energipriserne pludselig på himmelfart, og jeg har fuld forståelse for, at der var et stort ønske om at målrette hjælpen til dem, der blev hårdest ramt og at udbetale pengene hurtigt.

- Men når vi udbetaler offentlige midler, så er det vigtigt, at de rammer rigtigt. Og her har man ikke ramt den tiltænkte målgruppe i alle sammenhænge.

- Det skyldes ikke, at Energistyrelsen har administreret i modstrid med reglerne, men ingen ordning er bedre end de data, den bygger på. Hvis vi ikke har et ordentligt datagrundlag, så er det svært at ramme den politisk udpegede målgruppe.