S om Samsam: Effektive efterretningstjenester kræver lukkethed

- Spekulationer om konkrete sager, som udenforstående ikke har indsigt i, kan ikke hver gang føre til, at man nedsætter en undersøgelseskommission eller andre særlige undersøgelser, siger han.

Granskningskommissioner som undersøgelsesform blev vedtaget i 2021. Modsat undersøgelseskommissioner er granskningskommissioner forankret i Folketinget og ikke hos regeringen. Minksagen blev eksempelvis undersøgt ved en granskningskommission.

Efter folketingsvalget i november har SVM-regeringen ment, at der ikke var yderligere behov for at undersøge Samsam-sagen. Før valget var der et bredt flertal åben for at få undersøgt Samsam-sagen.

Samsam fastholder, at han på sine rejser til Syrien arbejdede for de danske efterretningstjenester. Det har DR og Berlingske også fået flere anonyme kilder til at bekræfte.

Tirsdag skrev to tidligere departementschefer i henholdsvis Justitsministeriet og Statsministeriet, Michael Lunn og Karsten Dybvad, i en kronik i Berlingske, at der kan være tale om justitsmord.