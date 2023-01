Kirker i sorg: Ukrainsk organist må ikke blive i Danmark – nu er hun rejst

Onsdag i sidste uge modtog Julianna Bawarska et brev med posten.

Den ukrainske operasanger og organist havde håbet på at få lov til at bo og arbejde i Danmark, hvor hun havde fået job, men i stedet fik hun et afslag og en kort frist til at forlade landet.

Tirsdag skal hun være udrejst, og i dag – mandag – sætter hun sig om bord på et fly til Letland.