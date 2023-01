Regeringen vil bruge 2,3 milliarder på ny inflationshjælp

Siden er inflationen aftaget en smule i både november og december ifølge Finansministeriet. Men forventningen er, at den vil forblive ”på et forhøjet niveau et godt stykke ind i 2023”.

I regeringsgrundlaget fra december fremgår det, hvad regeringen blandt andet ønsker at bruge pengene til inflationshjælp på.

Her lyder det, at ældre, som modtager ældrecheck, skal have yderligere 5000 kroner skattefrit.

Desuden skal en pulje på 300 millioner kroner gå til økonomisk udsatte børnefamilier. De penge var tidligere afsat til det midlertidige børnetilskud, som ikke blev videreført efter valget.