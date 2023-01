SF: Udskyd afskaffelsen af store bededag til efter et valg

- Danskerne skal have mulighed for at blive hørt i denne sag, og det mest rigtige er at gøre det ved et valg. Det er en stor ting at afskaffe store bededag i Danmark.

- Det synes jeg, de skal lytte til og give danskerne mulighed for at stemme om ved folketingsvalg, siger Pia Olsen Dyhr, som generelt er imod forslaget.

Hun mener ikke, at emnet er for småt til at blive et valgemne, fordi det handler om, hvorvidt vi vil have et samfund, hvor flere arbejder mere, eller hvor der tages hensyn til, om ”flere blive syge af stress og jag”.