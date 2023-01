Styrelse afviser kritik af våbenkøb: Har fået ønskesystem

Specifikt er der tale om 19 haubitser og 8 raketkastersystemer. Det blev annonceret torsdag, at Danmark vil købe artilleriet, og det har altså straks mødt kritik.

Tidsfaktoren har været en overvejelse i købet, for Elbit kan levere systemerne hurtigt – allerede til sommer begynder de at rulle ind – hvorimod der kunne være gået længere tid, hvis Forsvaret skulle have købt fra et alternativt firma – Caesar-kanoner eller det koreanske K9-system.

En af de tidligere brigadegeneraler er Carsten Rasmussen, der både i netmediet Olfi og over for TV 2 har kritiseret købet, fordi det ikke er det samme, som andre lande nær os bruger, og fordi det ifølge ham har en del mangler.

Christian Brejner Ishøj siger, at Danske Artilleriregiment fagligt har vurderet systemerne, og de mener, at det ny artilleri er en god løsning.