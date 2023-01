Danmark tilbudt hastelevering af Caesar-kanoner

- Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI) skal blot bestemme, om haubitserne skal være med seks eller otte hjul.

I sidste uge meddelte regeringen, at Danmark vil donere alle Forsvarets 19 Caesar-haubitser.

Det er selvom Danmark har ventet på dem længe, og at våbensystemet også er vigtigt for, at det danske forsvar kan få opbygget 1. brigade på 4000 mand, som Danmark har lovet Nato.

Det danske forsvar har købt 15 af artillerisystemerne, der skulle have været overdraget i 2020, samt yderligere fire, der efter planen skulle leveres i 2023.