Fogh: Vent med at fjerne store bededag til efter et valg

- Forslaget om at afskaffe en helligdag - eller en anden fridag - er den rigtige retning. Der er næppe noget, der er så upopulært som forslag om, at folk skal arbejde mere, siger Fogh.

Han opfordrer dog regeringen til at finde en løsning, så der kan blive indgået et bredt forsvarsforlig, da det er vigtigt, at der er stort flertal for den politiske aftale, som får stor betydning for fremtidens forsvar.

- Man er nødt til at se i øjnene, at vi står i en situation, som er meget ekstraordinær, fordi der er krig i Europa. At danskerne skal arbejde en dag mere om året, det er en meget lille pris, sammenlignet med det mareridt ukrainerne gennemlever.

- Det er naivt at tro, at vi kan gå igennem det uden at betale en pris, siger han.