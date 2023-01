Tre topøkonomer kalder det unødvendigt at afskaffe store bededag

Regeringen vil bruge pengene på at fjerne store bededag til at fremrykke forsvarsudgifterne, så Danmark opfylder Natos mål i 2030 - tre år tidligere end oprindeligt planlagt.

Oppositionen vil finde pengene fra reduktioner i offentlige investeringer på 1,25 milliarder kroner og erhvervsstøtteordninger på 0,75 milliarder kroner.

Den sidste milliard skal findes fra en tidligere besluttet inflationshjælpepakke, som var overfinansieret.

Økonomerne skriver dog, at oppositionens forslag vil reducere potentialet for fremtidig velfærd, at mindre erhvervsstøtte rammer virksomheder, og at brugen af råderum mindsker muligheden for nye politiske prioriteter.