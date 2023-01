- Man fik at vide, ”hvis I ikke er med til at skaffe store bededag, så skal I vise en anden finansiering”. Det har man gjort, så det krav er sådan set opfyldt, så er vi videre, siger han i programmet ”Lippert” på TV 2 News.

For knap to uger siden lød det til Ritzau sent fredag eftermiddag, at partierne i Folketinget fik en uge til at svare på, om de var klar til at afskaffe store bededag for at deltage i forliget.

Spørgsmålet lød, om det var et krav fra regeringen.

- Ja, for vi har brug for en klarhed om, hvilke partier ønsker at tage dele i drøftelserne af, hvordan det danske forsvar skal være skruet sammen fremadrettet - herunder finansieringen, som er nødt til at være del af det, sagde han.