Udlændingeminister tror på modtagecenter inden for fem år

- Det at få flere europæiske lande om bord vil have nogle konsekvenser for den tidsplan, som ellers ville have været. Men vi havde jo ikke nogen fast dato for det.

- I sidste ende er det jo en forhandling og et andet suverænt land, og det er svært at lægge en præcis plan for, hvornår det er på plads, siger han.

Kaare Dybvad sagde på et samråd i august, at hvis den nu tidligere S-regering fik lov at sidde valgperioden ud, ville en aftale kunne laves inden sommer.

Sidenhen er der som bekendt dannet en ny regering, med S, V og M, og nu afsøges det altså, om flere europæiske lande kan være med til at lave centret.