Minister: Dansk aftale om et modtagecenter i Rwanda er sat på pause

Adspurgt om det fortsat er forventningen, svarer Kaare Dybvad:

- Jeg ved det ikke. Det er for tidligt at sige. Vi har i hvert fald bundet os til at afsøge muligheden for at få andre lande med. Om vi så ender med at gøre det selv, fordi den anden vej viser sig at være en blindgyde, det er stadig en åben mulighed, siger han til Altinget.

Op til valget i 2019 gik Socialdemokratiet til valg på at oprette et dansk modtagecenter uden for Europa.

Hele valgperioden viste støttepartierne stor modstand mod planen, men regeringen arbejdede ufortrødent videre.

De Radikale truede blandt andet med at vælte regeringen efter et valg, hvis den så meget som arbejdede videre med planen.