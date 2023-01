Fogh kalder lukket undersøgelse af FE-hjemsendelser for skandale

- Men det grænser til det uansvarlige, at en tidligere statsminister blander sig så direkte i, hvordan sagerne skal håndteres, siger han i en skriftlig kommentar.

Før folketingsvalget i november sidste år var der bred enighed i Folketinget om en omfattende undersøgelse af FE-sagen.

Men i regeringsgrundlaget var der blandt Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne blot enighed om at undersøge hjemsendelserne.

For Venstre var det under valget en mærkesag at få undersøgt sagen, mens Socialdemokratiet var mere nølende.

Jørn Vestergaard fremhæver, at det i straffesagen mod Lars Findsen er op til domstolene at afgøre, hvad offentligheden skal have indsigt i.

- I Findsens tilfælde er der allerede rejst tiltale, så det er problematisk at sadle om, siger han og advarer om en glidebane.

Fogh ser ikke nogen modsætning i, at han mener, at sagen oprindeligt burde være klappet af internt, og at han nu kræver fuld offentlighed.

Venstre er ikke vendt tilbage på Ritzaus henvendelser.