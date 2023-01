Byrådspolitiker i Kalundborg vil være næstformand i Nye Borgerlige

De andre kandidater er folketingsmedlem Kim Edberg Andersen og Rune Bønnelykke, som sidder i partiets hovedbestyrelse og er byrådsmedlem i Vejle.

Selv mener Henriette Ergemann, at hun vil supplere Lars Boje Matthiesen godt.

- Vi har et godt forhold til hinanden. Han kommer fra Jylland, jeg kommer fra Sjælland. Han er mand, og jeg er kvinde, siger Henriette Ergemann til sn.dk.

Hun siger også til mediet, at hun gerne vil være med til at sætte den fremtidige kurs for partiet.

Tirsdag er den sidste dag, hvor kandidater til de to ledige poster kan melde sig.