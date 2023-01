Partinavnet Centrum-Demokraterne er genoplivet: Vil i regering

Senere blev partiet overtaget af Mimi Jacobsen, datter af Erhard Jacobsen, men i 2001 opnåede partiet ikke genvalg til Folketinget, og i 2008 blev partiet nedlagt.

Peter Hjorth fortæller, at han endnu ikke har talt med personer fra det oprindelige parti.

- En af dem, vi skal til at kontakte nu, er Mimi Jacobsen. Hende vil jeg helt sikkert gerne tale med og have hendes kommentar til det her, siger Hjorth.

- Også når vi nu ligger tæt på det gamle, originale CD og hendes far Erhard Jacobsen, så vil jeg gerne lige vende det med hende.

Det nye Centrum-Demokraterne har høje ambitioner og er allerede gået i gang med at indsamle vælgererklæringer, så partiet kan blive opstillet ved næste folketingsvalg.