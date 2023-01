Søren Gade: Mit formandskandidatur var test af Mette Frederiksen

Det skete, selv om der efter folketingsvalget i november sidste år var et smalt rødt flertal. Men alligevel blev det en blå kandidat, der blev valgt.

Politiske iagttagere betragtede det som et vigtigt første skridt på vejen for at skabe tillid mellem Ellemann og statsminister Mette Frederiksen (S).

Ellemann har tidligere sagt, at han ikke stolede på Frederiksen, og at han aldrig ville gøre hende til statsminister.

Derfor var der brug for at skabe tillid mellem parterne, der i december gik i regering sammen for første gang siden 1978.

Søren Gade blev spurgt af Jakob Ellemann-Jensen, før planen var vendt med Socialdemokratiet.

- Han sagde også - og det må være fordi, han ikke havde lavet nogen aftaler - for han sagde; ”du må være forberedt på, at du bliver stemt ned, for der er et rødt flertal”.