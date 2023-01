Blandt de mange breve, som statsminister Mette Frederiksen (S) har modtaget om afskaffelsen af store bededag, ligger der et fra den 11-årige Eik Piil Kofoed-Larsen fra Allinge. Over telefonen forklarer Eik Piil Kofoed-Larsen, hvorfor han satte sig til tasterne og sendte Mette Frederiksen et forslag om en anden måde at skaffe pengene på.