Bekymring for tab af varme hveder bliver afblæst

For mange danskere er store bededag ensbetydende med et indtag af varme hveder, særligt aftenen før. Derfor har regeringens beslutning om at afskaffe store bededag også medført bekymring for, hvad der vil ske med hvederne og landets bagere, der tjener penge på at bage dem.

Men der er ingen bekymring at spore i landets bagerier. Faktisk tværtimod.