»En af de helt store socialdemokrater« er død.

»Få som hun har gennemboret det ene glasloft efter det andet,« som den nuværende formand og statsminister Mette Frederiksen skriver i en pressemeddelelse søndag morgen.

Reaktionerne vælter ind ovenpå Ritt Bjerregards død lørdag. Den tidligere overborgmester i København, minister og mangeårigt folketingsmedlem for Socialdemokratiet bliver efter sin død hyldet som en stærk politisk stemme, en forkæmper for kvinderettigheder og et helt igennem inspirerende menneske.