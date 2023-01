Ny minister: Digitalt udfordrede skal kun søge fritagelse én gang

Ifølge Digitaliseringsstyrelsen er syv procent af borgere over 15 år i dag fritaget fra Digital Post. Styrelsen vurderede i 2021, at 17-22 procent af den voksne befolkning er digitalt udsatte.

Men Danmarks første digitaliseringsminister mener ikke, at løsningen er, at flere skal være digitalt fritaget. Det skal blot være nemmere at blive det, hvis man har behovet.

- Jeg tror også, at man gør folk en bjørnetjeneste, hvis man tror, at fritagelse bare er løsningen frem.

- For vi kommer til at være mere og mere digitaliseret. Så det er bedre at hjælpe og vejlede til at blive digitaliseret, siger Marie Bjerre.

Hun beskriver generelt sit ministerjob som en ”koordinerende rolle” for alt, der har med digitalisering at gøre.