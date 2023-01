Partier er til drøftelser om forsvarsforlig fredag

SF, De Radikale og De Konservative stod sammen med Socialdemokratiet og Venstre bag ”Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik” fra marts sidste år.

Aftalen gav et stort løft i udgifterne til Danmarks forsvar og sikkerhed efter Ruslands invasion af Ukraine i februar sidste år.

Fronterne har været trukket skarpt op, ikke mindst mellem partierne bag kompromiset, efter at forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) for en uge siden stillede partierne over for et ultimatum.

Han gav de øvrige partier én uge til at bestemme sig med en klar besked: accepter regeringens plan om at afskaffe store bededag som finansiering af de stigende forsvarsudgifterne, eller I er ude af forhandlingerne om forsvarsforliget.