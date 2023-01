Finansministeren svarer uklart på spørgsmål om store bededag

Under den 16 timer lange debat torsdag i Folketingssalen om statsminister Mette Frederiksens (S) redegørelse truede SF-formand Pia Olsen Dyhr med at røbe detaljer fra forhandlingerne om det nationale kompromis.

Hun var vred over, at regeringen havde stillet partierne over for ultimatummet om at acceptere afskaffelsen af store bededag, hvis de ville være med i forhandlingerne om et forsvarsforlig.

Ifølge Pia Olsen Dyhr var det en klokkeklar aftale mellem partierne bag det nationale kompromis, at de også skulle forhandle sammen om forsvarsforliget.

Hun fik opbakning fra De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen.

Regeringen har dog meddelt, at den agter at afskaffe store bededag som helligdag uanset hvad.

Det nationale kompromis blev indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, SF, De Radikale og De Konservative.