Pape og Støjberg føler sig inde i varmen om forsvarsforlig

Det ultimatum synes nu væk. Det er i hvert fald vurderingen fra Pape:

- Så langt lykkedes missionen. Men jeg tror ikke på noget, før vi er i mål. Det ser dog ud til, at vi kommer ind ad døren, og at det ultimative krav om at støtte afskaffelsen af store bededag er væk. Det hører jeg hende sige.

Den samme vurdering har Inger Støjberg, leder og stifter af Danmarksdemokraterne, efter den 16 timer lange debat.

- Det er mit helt klare indtryk, at vi er inviteret med ind omkring bordet. Det er jeg jo meget, meget tilfreds med. Jeg vil også sige, at det var helt uhørt, at regeringen ville holde os udenfor, siger Støjberg.

Hun har været særligt utilfreds over en udtalelse fra forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V), som fredag 13. januar gav partierne en frist på syv dage til at komme med en alternativ finansiering til at nå et Nato-mål tre år før tidligere aftalt.