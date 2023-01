Statsministeren påpeger problem med oppositionens forslag

Trods statsministerens løftede pegefinger over oppositionens forslag fastholder hun, at hun ønsker et bredt forsvarsforlig.

- Jeg synes bestemt, at vi skal se, om ikke vi kan lave et bredt forsvarsforlig, hvor også andre partier end dem, som er med i dag, kan være med, siger Mette Frederiksen.

Økonomiprofessor og tidligere overvismand Michael Svarer har over for Jyllands-Posten torsdag vurderet, at de tre forslag til finansiering kan gennemføres.

Der er ifølge professoren ikke usikkerhed om finansieringen, men dog nogle politiske forhandlinger om, hvor nedskæringerne i erhvervsstøtten skal ske.