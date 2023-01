Efter strid: Regeringen inviterer partier til møde om Forsvaret

De accepterer ikke regeringens ultimatum, hvor det hed, at man skal støtte afskaffelsen af store bededag, som er regeringens oplæg til finansiering af fremrykkede forsvarsudgifter, for at kunne være med i en forsvarsaftale.

Man skal være med til at skaffe penge, hvis man vil bruge penge, lød regeringens argument.

Det er stadig indstillingen, men statsministeren gentager ikke det, som forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) sagde klart fredag 13. januar:

Man skal stemme for afskaffelsen af helligdagen for at kunne være med i forhandlinger om et forsvarsforlig.

Statsministeren slår torsdag igen fast, at store bededag bliver afskaffet.

- Regeringens politik ligger fast. Vi har tænkt os at afskaffe store bededag for at sikre en varig finansiering af det øgede behov, vi har på forsvars- og sikkerhedsområdet.

- Så kommer Folketingets partier med nogle andre forslag, og dem tager vi selvfølgelig rigtig positivt imod, siger Mette Frederiksen.

Fredag 13. januar var partierne bag det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik - SF, De Radikale og De Konservative - til møde i Forsvarsministeriet om finansieringen af et kommende forsvarsforlig.

Det var efter det møde, at Ellemann gav partierne en frist på syv dage til at svare: Stemmer I for regeringens finansiering - altså afskaffelsen af store bededag? Ellers kan I ikke være med i forhandlingerne om Forsvaret.