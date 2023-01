I sidste uge gav forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) partierne K, SF og R en uge til at svare på, om de vil acceptere afskaffelsen af store bededag.

Det var et ultimativt krav for at komme med til forsvarsforhandlingerne, men blev efterfølgende afvist af en samlet opposition på ni partier, som nægtede at være med i forsvarsforliget, hvis adgangsbilletten bliver ofringen af store bededag.

Samtidig kritiserede flere partier regeringen for at benytte »bøllemetoder« og handle magtfuldkomment.

I en pressemeddelelse gentager oppositionen nu kritikken om, at det er urimeligt, at regeringen kræver accept af én eneste mulig finansiering, før der er indkaldt til forhandlingerne.

»Partierne ønsker med finansieringsforslagene at åbne for adgangen til forsvarsforhandlingerne og sikre, at en bredest mulig kreds af partier inviteres til forhandlingerne om det kommende forsvarsforlig.«

Selvom nogle af partierne ikke er enige med regeringen i, at forsvarsudgifterne skal fremrykkes og stige, så finder de »det nødvendigt at stå sammen og sige fra overfor regeringens ultimative adgangskrav til forhandlingerne.«

Vil stadig afskaffe bededag

Tirsdag – efter statsministerens åbningsredegørelse til Folketinget – blødte regeringen lidt op og erklærede sig åben for at »lytte« til, hvilke alternative finansieringskilder, oppositionspartierne kunne finde på.

»Vi er altid modtagelige over for andre gode finansieringskilder,« sagde Mette Frederiksen på et pressemøde flankeret af Jakob Ellemann-Jensen og Lars Løkke Rasmussen (M).

Og det er altså den handske, som oppositionen nu har samlet op.

Regeringen vil dog stadig gennemføre lovforslaget, der afskaffer store bededag som en helligdag, fastslog Mette Frederiksen - selv hvis der findes andre penge til at opruste forsvaret.

Argumentet er, at afskaffelsen både skaffer penge til at finansiere oprustningen af Forsvaret hurtigere end hidtil planlagt og samtidig øger arbejdsudbuddet.

Ud af de ni oppositionspartier er de otte imod af afskaffe store bededag. Kun De Radikale er for. Men alle er dog enige om at protestere mod, at afskaffelsen skal være adgangsbilletten til forsvarsforhandlingerne.

Ellemanns svar

Jakob Ellemann-Jensen vil nu se nærmere på oppositionens forslag, men han svarer ikke direkte på, om han nu også inviterer partierne til forhandlinger:

»Nu kommer vi til at se på det forslag, som er blevet lagt frem,« siger han til TV2 og flere andre medier på Christiansborg.

Regeringen ønsker stadig afskaffe store bededag, bekræfter forsvarsministeren:

»Ja, det er regeringens holdning, at store bededag bliver afskaffet som en helligdag.«