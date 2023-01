For præcis en uge siden meddelte Pernille Vermund, at hun ikke længere skal være formand for Nye Borgerlige. Det skyldes, at hun ikke genopstiller ved næste folketingsvalg.

Hun har været formand for partiet siden dets stiftelse i 2015.

Partiets formand vælges af de delegerede på det årlige årsmøde 28. oktober, men i stedet for at vente til efteråret har hovedbestyrelsen på 17 medlemmer vedtaget, at der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling.

Formandskandidater kan melde sig indtil 14 dage før generalforsamlingen.