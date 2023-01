»Jeg synes, det er en voldsom reaktion på en enkeltsag. Men jeg er ked af, at Birthe har meldt sig ud,« siger han til DR.

»Det her er vores måde at finansiere den fremrykning af to procentsmålet på til forsvarets udgifter. Jeg forstår godt, at det gør ondt på mange, men vi mener, det er nødvendigt,« siger Ellemann-Jensen.

Rønn Hornbech er blandt andet tidligere kirkeminister. Hun meddelte søndag til Jyllands-Posten, at hun er fortid i Venstre grundet sagen om store bededag.

»Nu melder jeg mig ud. Jeg kan ikke længere genkende mit parti. Det her er dråben,« lød det blandet andet fra den tidligere minister.