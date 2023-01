Ellemann presser partier på helligdag: Svar senest om 7 dage

- Der er en sammenhæng mellem det at tage ansvar for finansieringen af et nyt forsvarsforlig og det at deltage i forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig.

- Derfor har jeg bedt partierne bag Det Nationale Kompromis om at give et svar på det her i den kommende uge, siger forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen til Ritzau.

Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne fremlagde i december et regeringsgrundlag, hvor et ønske om at fremrykke forsvarsudgifter blev finansieret af afskaffelsen af en helligdag.