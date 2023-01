Regeringen erkender at forslag om helligdag er indgreb i dansk model

- De definerer også, at eventuelle tillæg, der kan være forhandlet på plads, bliver strøget nu. Det er noget, man typisk har forhandlet ved overenskomst, siger hun.

Ifølge Finansministeriet vil det indbringe statskassen 3,2 milliarder kroner og betyde 8500 flere i beskæftigelse. Men det regnestykke har økonomer sået tvivl om.

I lovforslaget står der da også, at en række udgifter risikerer at udhule forslaget med op mod en milliard kroner.

Nana Wesley Hansen forudser, at det øger risikoen for en konflikt, når der forhandles overenskomst.

- Risikoen er, at konfliktniveauet bliver højt denne her gang. Fordi det ser så svært ud. Det er blevet yderligere svært at lande en aftale, siger hun.

Fagbevægelsen er oprørt og kritisk overfor forslaget, som kaldes et angreb på den danske model.

FH, der repræsenterer over en million offentligt ansatte, mødtes torsdag aften til et ekstraordinært møde for at drøfte forslaget.

- Det er et eklatant indgreb på den danske model. De bryder ind i de aftaler, som arbejdsgivere og lønmodtagere i mange år løbende har forhandlet, og med et fjerner de det, siger formand Lizette Risgaard.