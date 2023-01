Løkke: Der er brug for relativt snarlig løsning om Syrien-børn

Deres børn måtte dog godt komme hjem, hvis mødrene gav samtykke til, at de rejste til Danmark uden dem. Det afviste alle tre mødre, der dermed stadig er i Syrien med børnene.

Lars Løkke Rasmussen siger onsdag i Folketingssalen, at netop spørgsmålet om Syrien-børnene er et af de temaer, som ”regeringen fortsat mangler at sætte to streger under”.

Det skyldes banalt sagt, at regeringspartierne fortsat er uenige, erkender han.

- Jeg kan sige, at jeg har grundlæggende den samme holdning, som jeg hele tiden har givet udtryk for.

- Jeg må så også ærligt sige, at jeg fornemmer, at de to andre partier i regeringen fortsat har de samme holdninger, de tidligere har givet udtryk for, siger han.

Lars Løkke Rasmussen erkender efterfølgende ifølge Ekstra Bladet, at han kan ende med at måtte bøje sig, så børnene ikke kommer hjem.

- Det kan være, de skal vente for evigt. Det kan være, regeringen ender med at indtage den samme position som den tidligere regering, siger han.

I november sidste år blev den første straffesag mod en af de hjemtagne mødre afgjort.

Kvinden tilstod og fik tre års fængsel for at have fremmet en organisation, der har til hensigt at begå terror, ved at leve som husmor i et kalifat under den militante bevægelse Islamisk Stat.

Derudover tilstod hun at have opholdt sig i et konfliktområde uden tilladelse fra den danske stat.

I december skærpede Vestre Landsret straffen til fire års fængsel.