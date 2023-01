For slukkede mikrofoner er kilder ikke i tvivl: Det kan ende med kampvalg i Nye Borgerlige – og én mand kan afgøre slaget

Næsten ingen vidste det.

Indtil i går var kun ganske få personer – hendes kæreste og allernærmeste familie – indviet i, at Pernille Vermund ville forlade formandsposten i Nye Borgerlige og lade en ny person tage over i det parti, hun selv var med til at stifte for lidt over syv år siden.

På Nye Borgerliges gang