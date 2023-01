Halvanden uge før valget i efteråret fik Michael Böss en henvendelse fra Socialdemokratiets kampagnestab. Ville han hjælpe partiet ved at deltage i en kampagnefilm for at bremse vælgerflugten til Moderaterne?

Gerne, lød svaret fra Holstebro, hvor Böss forberedte sig, drog til optagelsen i København og herefter spændt ventede på det færdige resultat. Da det kom to dage før valget, blev han forbløffet. En af hans helt centrale pointer var systematisk blevet klippet ud.