Løkke ønsker yderligere EU-sanktioner mod Iran efter henrettelser

- Iran har generelt bevæget sig ned ad en trist og destruktiv sti den sidste tid. Derfor ser jeg gerne, at vi indfører yderligere sanktioner fra EU’s side.

- Det kommer jeg også til at tage op, når jeg i morgen rejser til Paris og Bruxelles for at mødes med mine kolleger, siger Lars Løkke.

Han var ikke selv til stede under samtalen, der i stedet blev forestået af Anders Tang Friborg, der er politisk direktør i Udenrigsministeriet.

To unge mænd blev henrettet i Iran lørdag. De var dømt for at have været med til at dræbe et medlem af den frygtede Basij-milits, der er knyttet til Irans Revolutionsgarde.