Partier undsiger politikers forskelsbehandling i statsborgerskabssager

I udvalget sidder medlemmer fra Folketingets politiske partier. De stemmer i fortrolighed.

I et interview søndag lagde Mikkel Bjørn ikke skjul på, at han vil tage højde for en ansøgers nationalitet.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har markant dårligere erfaring med at give statsborgerskab til folk fra islamiske lande, end vi har med andre lande. Det skal ikke være nogen hemmelighed, sagde han og tilføjede:

- Med den nuværende situation, synes jeg, at vi har så dårlige erfaringer med at give statsborgerskab til folk fra islamiske lande, at medmindre vi får en model, hvor jeg kan få større indsigt i folks holdninger, synspunkter og værdier, så vil jeg have svært ved at forsvare at give statsborgerskab til folk, som jeg ikke ved mere om.