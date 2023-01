08/01/2023 KL. 16:30

Fra scenen kom Lidegaard med en dyster spådom – så gik Løkke til modangreb: »Altså, helt ærligt«

Radikale vil være en »konstruktiv« samarbejdspartner for den nye SVM-regering, men spår at dens levetid kan blive meget kort. Det sagde politisk leder Martin Lidegaard til den traditionsrige partilederdebat ved nytårsstævnet i Nyborg. En spådom, der fik Lars Løkke (M) til at reagere.