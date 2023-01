Regering dropper at flytte velfærdsuddannelser til mindre byer

De store velfærdsuddannelser er sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver.

800 pladser skulle flyttes ud, og der skulle oprettes 1000 nye pladser.

Socialdemokratiet har kæmpet for at få flere unge til at studere uden for de største byer, og Venstre har støttet idéen, men den nye regering vil det anderledes.

I regeringsgrundlaget står, at SVM-regeringen vil ”videreføre aftalen om udflytning af uddannelser, men justere den sådan, at uddannelserne til sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver ikke er omfattet af udflytningen”. Det skriver DR.