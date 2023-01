Biskopper kalder afskaffelse af store bededag et markant indgreb

En helligdag i Danmark er kirkelig. De er dage, hvor folkekirken holder gudstjeneste, og folk har arbejdsfri ifølge Den Store Danske.

Derudover har vi en række dage i Danmark, hvor nogle har fri. Det er eksempelvis grundlovsdag og 1. maj. Men det afhænger af arbejdsplads og overenskomst.

Ifølge regeringen skal en del af pengene fra en afskaffelse af en helligdag gå til at fremrykke, hvornår Danmark kan bruge to procent af bruttonationalproduktet på Forsvaret.

I stedet for at afskaffe store bededag opfordrer biskopperne til, at myndighederne bruger den som en særlig dag til at lægge vægt på fred og forsoning.

Det mener de er vigtigt i en tid med krig, lyder det i udtalelsen.