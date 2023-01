Tidligere formand for Retsforbundet Ib Christensen er død

Tidligere formand for partiet Retsforbundet Ib Christensen er død i en alder af 92 år. Han er tidligere medlem af Folketinget og senere EU-Parlamentet.

Det oplyser hans pårørende til Randers Amtsavis.

- 3. januar sov han stille ind i en stol i stuen. Jeg er så glad for, at vi fik en god jul med min far, skriver datteren Annette Wessman i en mail til avisen.