Minister: Arbejdsgiver skal betale løn på afskaffet helligdag

Den nye SVM-regering har i sit regeringsgrundlag lagt op til at fjerne en helligdag fra 2024 for at finansiere øgede forsvarsudgifter.

Det er ikke fastlagt, hvilken helligdag regeringen vil fjerne. Men statsminister Mette Frederiksen (S) pegede selv i forbindelse med præsentationen af regeringsgrundlagt på store bededag 5. maj.

- Det er politisk besluttet, hvor mange helligdage vi har i vores land. Vi lægger politisk op til, at der skal være en mindre. Det skal man selvfølgelig have løn for, siger Ane Halsboe-Jørgensen.