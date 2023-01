100 år og stadig up to date

Et tilfældigt møde i et tog endte med at få stor betydning for Tove Smidth.

I 1944 var hun på vej fra Fyn mod København, da hun i kupéen faldt i snak med redaktøren for Brugsforenings-Bladet – det, der nu hedder Samvirke.

I løbet af togturen aftalte de, at hun efter krigen skulle i mesterlære, og så var kimen lagt til en karriere som journalist, hvor hun blandt andet rapporterede fra østblokken.